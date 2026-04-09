9日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万8167枚だった。うちコールの出来高が1万446枚と、プットの7721枚を上回った。コールの出来高トップは5万7000円の1699枚（226円安109円）。プットの出来高トップは5万円の1101枚（1円安1円）だった。 コールプット 出来高前