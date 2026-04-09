9日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は4705枚だった。うちプットの出来高が2828枚と、コールの1877枚を上回った。プットの出来高トップは1万円の201枚（変わらず1円）。コールの出来高トップは6万2000円の237枚（38円安162円）だった。 コールプット 出来高前日比