9日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は179枚だった。うちコールの出来高が99枚と、プットの80枚を上回った。コールの出来高トップは6万2000円の49枚（80円安580円）。プットの出来高トップは5万2000円の23枚（1300円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格