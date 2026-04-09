魚喜 [東証Ｓ] が4月9日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年2月期の連結経常利益を従来予想の6000万円→9000万円(前の期は1億0500万円)に50.0％上方修正し、減益率が42.9％減→14.3％減に縮小する見通しとなった。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の4000万円→3000万円(前の期は3100万円)に25.0％下方修正し、一転して3.2％減益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2