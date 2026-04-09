日経平均株価 始値56199.86 高値56406.49 安値55763.05 大引け55895.32(前日比 -413.10 、 -0.73％ ) 売買高22億7281万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆2061億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は5日ぶり反落、一時500円安 ２．前日大幅高の反動で買い手控え ３．半導体関連など値がさ株に