9日午前10時ごろ、上越市頚城区西福島で送電線の鉄塔で作業していた男性が地面に転落しました。男性は病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。 警察によりますと、死亡したのは大分県竹田市に住む廣島大輔さん(44)で、上越市頚城区西福島の事業所敷地内で作業員8人で敷地内に複数ある送電線鉄塔の部品交換作業をしていました。その際、鉄塔上で作業していた廣島さんが約13m下の地面に転落したとみられていま