中国科学院地質・地球物理研究所と国内外の研究機関による合同研究チームはこのほど、中国の月探査機「嫦娥5号」と「嫦娥6号」が持ち帰った月のサンプルから窒素を含有した複数の有機物を識別し、その進化プロセスを解明しました。研究結果によると、月は小惑星や彗星（すいせい）が有機物を太陽系の内側へ運んだ歴史を記録しているだけでなく、これら有機物が大気のない天体表面で衝突や放射線によって変化された痕跡も残している