2026年4月7日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、トランプ米大統領による対イラン戦争で原油価格が高騰する中、依然としてイランから石油を輸入できる中国が戦略的な勝者になっているとの見解を示した論評を報じた。記事はまず、ウィーンで発行されているオーストリア紙「デア・スタンダード」が「イラン戦争の漁夫の利を得る者」と題して掲載した論評を紹介。ホルムズ海峡封鎖に伴う国際原油価格の上昇が、ロシア