京都・南丹市、小6男児行方不明、18日目。捜索に進展は…。 教員や警察官らが見守るなか登校する新入生たち。行方不明となっている児童が通う南丹市立園部小学校では、4月9日、入学式が行われました。 （新入生の保護者）「不安ですね。こわいので、防犯ブザーとか対応できることを考えていこうと思う」 小学校6年の安達結希さん（11）は3月23日の朝、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分から