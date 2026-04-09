大阪ガス本社が入る国の登録有形文化財「大阪ガスビルディング」＝2021年、大阪市大阪ガスは9日、家庭向けのガス料金プラン「一般料金」の新規申し込みの受け付けを9月末で終了し、10月から基本料金を引き上げたプラン「一般料金S」を新設すると発表した。値上げ方向の改定は、オイルショックの影響を受けた1980年以来46年ぶり。物価や人件費の上昇などが背景にある。従来のプランを契約中の場合は10月以降も変更の必要はなく