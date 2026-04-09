給付付き税額控除の制度設計を担う「社会保障国民会議」の有識者会議＝9日午後、東京都港区給付付き税額控除の制度設計を担う「社会保障国民会議」の有識者会議が9日、東京都内で開かれた。資産や所得の全容をすぐに把握するのは困難として、簡素な制度から段階的に導入する方向で検討を本格化。勤労所得に応じて給付する仕組みを先行採用する案が有力視されている。給付付き控除は、所得税の控除と現金給付を組み合わせた制度