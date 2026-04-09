自分の夫を「だーりん」と呼ぶ女性は、手を繋ぎ、腕を組んで夫と出歩き、マンションの一室で夜を共にしていた――。妻は「夫と不貞行為をした」として女性を提訴したが、女性は法廷で不貞行為を完全否定。しかし、その裁判が進む最中にも、夫と女性は沖縄のホテルで“同宿”していた。裁判所が「不合理」と言い切った被告女性の言い訳と、「悪質と言わざるを得ない」と断じた不倫の代償は――判決を元に描く。「だーりん」「あさち