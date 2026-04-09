オオハクチョウの母鳥とひな＝2005年、北海道苫小牧市のウトナイ湖先端半導体の量産を目指すラピダス（北海道千歳市）の関連企業進出を念頭に、隣接する苫小牧市が一部地区の開発規制を緩和する方針を決めたことに対し、日本野鳥の会（東京）は9日までに、苫小牧市に方針撤回の要望書を提出した。開発が、ラムサール条約に登録される湿地や野鳥の生息環境に悪影響を及ぼす恐れがあるためとしている。苫小牧市が1月に策定した方