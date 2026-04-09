警察庁は犯罪被害者の精神的な負担を軽くする新たな支援策として、2026年度中に全国の警察で「被害者手帳」の作成と交付を進めることになりました。被害者手帳で何が変わるのか、フジテレビ社会部・河村忠徳記者がお伝えします。山粼夕貴キャスター：ポイントは2つ「被害者手帳、何を記録？」「負担軽減、導入の狙いは？」。この2つについて聞いていきます。まず、1つ目のポイントです。被害者の負担軽減につなげる狙いがあ