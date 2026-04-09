イスラエル軍によるベイルート南郊への攻撃後に立ち上る煙＝8日/Mohamed Azakir/Reuters（CNN）イスラエルが8日にレバノン各地で実施した大規模攻撃を巡り、国際的な反発が強まっている。一連の攻撃で182人が死亡、890人が負傷しており、米イスラエルとイランの間の不安定な停戦を揺るがす恐れが出ている。パキスタンは攻撃を非難し、自国が仲介に関わった停戦合意の対象にレバノンも含まれると主張した。ただ、トランプ米政権とイ