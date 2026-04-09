元モーニング娘。メンバーでタレントの矢口真里が、4月8日にInstagramを更新し、長男の小学校入学式に参加した親子3ショットを披露した。「矢口さんは《お天気に恵まれて、とても気持ちの良い入学式》《長男は朝から緊張していましたが、ちゃんと先生の話を聞いて返事もしっかり出来ていて、一安心しました》といったメッセージとともに、写真をアップしました。子どもを支える矢口さんは、あざやかな白い着物を着ています。こ