4月8日、女優の蒼井優が東京都内でおこなわれた「ビヒダス ヨーグルト Wのビフィズス菌」の新CM発表会で、私生活について語り、話題を呼んでいる。「蒼井さんは2019年、南海キャンディーズの山里亮太さんと結婚しました。2022年8月に、第1子となる女児を出産しており、現在は3歳の子どものママです。蒼井さんは『よく義理の父母の家に、娘と2人で行く』と話しており、山里さんの実家を頻繁に訪れていることが明かされました」（