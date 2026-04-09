《ヤバい、ヤバすぎる》4月8日、元TOKIOの山口達也氏が自身のXに、このような書き出しで始まる投稿をした。山口氏に何があったのだろうか。「投稿には埼玉銘菓の『十万石まんじゅう』のパッケージと実物の写真が添えられていました。埼玉県民には、尺八の音色にのせて『風が語りかけます。うまい、うますぎる』と時代劇のような口調のナレーションが流れるCMでよく知られていますが、山口氏は《埼玉出身でありながら 初めて食べ