4月8日、元タレントの坂口杏里が不起訴処分となったことが明らかになった。坂口といえば、3月17日に東京都八王子市のコンビニエンスストアで約300円相当のサンドイッチ1個を万引きし、現行犯逮捕された。その後、釈放されている。「複数の報道によれば、坂口さんは逮捕前に新宿2丁目の飲食店で働いており、店の寮へ入ったものの、人間関係のトラブルにより辞めていたと伝えられました。その後、配信で投げ銭をしてくれた男性フ