Image:ankerjapan.com こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。楽天市場では、4月10日（金）1時59分まで複数ショップでの買い回りで還元ポイントがアップする「お買い物マラソン」が開催中です。本日2026年4月9日は、スマートディスプレイの搭載とスイングプラグを採用したAnker（アンカー）の新商品「Nano Charger（45W, Display, スイングプラグ）