神戸市の小学校で9日、入学式が行われた。東灘区の市立東灘小学校では、サッカーJ1・ヴィッセル神戸のマスコットキャラクター「モーヴィ」が登場し、新1年生にレッスンバッグを贈呈。神戸市消防局による防災講話も行われ、子どもたちは新生活のスタートとともに身を守る大切さも学んだ。（写真：ラジオ関西）入学式の会場にモーヴィが登場すると、子どもたちから「モーヴィ！」と歓声が上がり、手を振るなどして喜ぶ姿も見られ