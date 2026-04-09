春コーデにぴったりな、爽やかさが魅力のライトブルージーンズ。加工感によってネイビーよりカジュアルな印象のため、大人が穿くとラフ見えしそう……と思いがち。そこで今回は、【GU（ジーユー）】のライトブルージーンズを使った、おしゃれスタッフさんのコーデをご紹介。大人らしい着こなしに仕上げるポイントを解説します。 ネイビージャケットで引き締めるジ&#