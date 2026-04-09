猫の『健康状態』を見分けるポイント5つ 猫は熱があっても辛いと言葉で言い表すことができません。体が痛くても痛いと訴えることすらできません。それでも確実に体調が悪い時があります。 そんな時詝お願い気づいて詝というのが猫の思いであり詝些細な変化をキャッチできれば詝というのが飼い主さんの思いでしょう。 今回は『健康状態』を見分けるポイントを5つ紹介いたします。 1.