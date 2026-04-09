子どもが興味を示したものは何でも体験させてあげたい！ そう思う親御さんも多いと思います。筆者の知人であるA子さんも、6歳の娘さんが興味を示すものは何でも習い事として上達させてあげようと意気込んでいました。ところが、体験教室の帰り道、娘さんの言葉にハッとさせられることがありました──。 好奇心旺盛な娘 私の6歳の娘は好奇心旺盛です。色々な絵本を楽しそうに読み、ピアノもお絵描きも水泳も大好き。私は娘の