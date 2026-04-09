第1子を妊娠しているモデルでタレントの“みちょぱ”こと池田美優が3日に更新したインスタグラムで、「優しい顔になった」と指摘されることを投稿した。 【写真】「母性的優しさ溢れていてステキです」→ファンは納得のこの表情！ みちょぱは「優しい顔になったねってよく言われてありがたいですが、あたし太ると顔に出るタイプだから丸くなって優しくみえるだけじゃないの？と思ってるだから今までは丸くなったらすぐ盛