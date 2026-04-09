記事ポイント4月10日にMakuakeで公開予定の男性向けTシャツ「putty」胸・お腹・背中を自然に整える特許技術採用の独自構造厚手コットン100％と接触冷感素材を備えた一着を6,900円で展開 HLMが運営する商品開発事業「99PRODUCTS」は、男性の体型悩みに向き合うTシャツブランド「putty」を4月10日にMakuakeで公開予定です。胸まわりやお腹、背中のラインが気になる男性に向けて、自然にシルエットを整える設計と夏でも着やすい