記事ポイントオフィスちゃたにが2026年4月に営業開始2年を迎え、3年目へ突入著書12冊刊行や複数社アドバイザー就任など4領域で実績を拡大対話型コーチAI「ちゃたにコンパス」を軸に「一人社長×AI」モデルを深化 オフィスちゃたにが、2026年4月で営業開始から満2年を迎えています。アドバイザリー、執筆、講演、書家の4領域で積み重ねた成果と、「一人社長×AI」を軸にした3年目の展望が見えてくる内容です。 オフィスち