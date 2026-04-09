記事ポイント4月4日・5日に渋谷スクランブルスクエアで無料開催された「WE LOVE HACHI 2026」折り鶴で実寸大の「ハチ公像 3.0」を作る参加型アートが中心企画秋田犬写真展や限定フードで渋谷と大館の魅力を一度に体感 渋谷スクランブルスクエアで開催された「WE LOVE HACHI 2026」は、忠犬ハチ公を軸に渋谷と秋田県大館市のつながりを伝えるイベントです。展示、参加型アート、物販、試飲試食まで揃い、ハチ公を通じた地域の