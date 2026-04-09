体操男子で２４年パリ五輪団体総合金メダルの萱和磨が９日、都内で行われた体操界初のプロチーム「ハヤブサＳＣ」の所属選手発表会見に谷川翔とともに会見に出席した。３月３１日に７年間在籍したセントラルスポーツを退職。１日付けで契約を締結した。会見には真新しい紺のジャージを身にまとい登場し、「所属を決意した理由は大きく分けて２つある。大学の時からプロ選手になりたかったが、環境がなくて断念していた。今回、