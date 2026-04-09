日韓合作の映画『TOKYO BURST-犯罪都市-』（5月29日公開）の新たな場面カットが解禁。最狂ヴィラン役の福士蒼汰とオム・ギジュンの新カットが公開された。【画像】ヴィラン役・肉体改造した福士蒼汰、返り血浴びた“狂気”シーン『犯罪都市』は、ハリウッドでも活躍するマ・ドンソクが主演を務めた人気映画シリーズ。日本オリジナルストーリーでユニバース化し、新宿・歌舞伎町を舞台に『犯罪都市』シリーズの魂を継承しつつも