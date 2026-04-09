◇バドミントンアジア選手権2026(9日、中国・ 寧波)2019年の同大会でタイトルを獲得した、バドミントンの山口茜選手(世界ランク4位) が2回戦に出場。同ランク17位のタイのブサナン・ンバルンパン選手と対戦しストレート勝利しました。第1ゲーム、8連続ポイントなど力を見せつけ21-12で奪うと、第2ゲームは序盤に5連続得点を奪われリードを奪われますが8連続、6連続ポイントと怒とうの追い上げで2-0(21-12、21-12)でストレート勝利