俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第10回（10日）の場面カットが公開されている。【写真多数】豪華キャスト32人を一挙紹介！前回は、りん（見上愛）と環（宮島るか）は信勝（斉藤陽一郎）を頼って東京へと向かう。一方、教会で直美（上坂樹里）を見守ってきた宣教師のメアリー（ア