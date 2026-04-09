女優の川島海荷（32）が9日、自身のインスタグラムを更新人気ラーメン店を訪れたことを明かした。川島は人気ラーメンチェーン「山岡家」を訪れ、ラーメンを堪能したことを報告。「悪魔的な美味しさだった〜」とつづっていた。自身のYouTubeでは食べる様子を収めた動画を公開。友人と朝ラーメンを楽しみ、「ん〜！幸せ！」とこぼしていた。ファンからは「可愛い海荷ちゃん」「美味しそうだね」「海ちゃんのYouTube見て絶対