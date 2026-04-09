五輪や世界選手権などの国際大会に準拠したインターナショナルルールのもとで競走が行われる「ＫＥＩＲＩＮＡＤＶＡＮＣＥ」が今年も開催される。従来の競輪と異なり、身体的な接触の強い動作（押圧、押上、押し合いなど）に対して厳格なルールが設けられ、選手が自身の力に応じた戦略で１着を目指すレースだ。キャッチフレーズは「一番速いヤツが、勝つ。」「七人の脚力勝負。」基本的に７車立てで行われ、ブロックなどの要