ＳＵＢＡＲＵ（スバル）は９日、新型の電気自動車（ＥＶ）「トレイルシーカー」の受注を開始した。資本提携するトヨタ自動車と共同開発した２車種目のＥＶで、世界販売するＥＶとして初めてスバルの自社工場で生産する。５人乗りのスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）で、価格は税込み５３９万〜６３８万円。政府のＥＶ補助金を活用すれば実質４１０万円からの負担となる。満充電時の航続距離は７３４キロ・メートルに達する。スバ