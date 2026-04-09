全日本プロレスは9日、都内で12日に後楽園ホールで開幕する「チャンピオン・カーニバル2026」の出場会見が行われた。B組は3年連続3度目の出場の鈴木秀樹は「決勝戦で全日本の象徴である宮原健斗と戦って優勝します」と3冠王者を意識する。元3冠王者で4年連続4度目の出場の斉藤ジュンは「いよいよ今年、2026年のチャンピオン・カーニバルがやってくる。俺は4度目の出場だが、そろそろ結果がほしい。斉藤ブラザーズのお兄ちゃ