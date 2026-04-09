12月6日から新宿K's cinemaで1週間限定公開されていた若手映画監督、上坂龍之介氏（31）のデビュー作「レンタル家族」が7月31日から同劇場などで本公開されることが決定した。宣伝配給会社らが発表した。他の上映劇場は後日発表する。今年5月の「第23回中之島映画祭」でグランプリ受賞、「ハンブルク日本映画祭」など複数の映画祭にもノミネートされた話題作。多くの配給会社から上映の声もかかる中、上坂監督は「1週間全ての回が