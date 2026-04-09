俳優の杉浦太陽（45）と妻の辻希美（38）が、8日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜午後9時）に出演。所有していたボートを売却したことを明かした。番組のテーマは「春の収納術」。マーケティング評論家の牛窪恵氏が「夫婦間のモノのトラブルで3割が離婚危機に!?」という説を紹介した。牛窪氏は「今仲よさそうに見えてますけど、何か危機があるかもしれない」と収納をめぐり、離婚危機に陥る可能性を心配した。ここ