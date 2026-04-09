9日の県内は、高気圧に緩やかに覆われ晴れて各地で気温が上昇しました。気象台の観測によると午後4時現在、各地の最高気温は三条で21.3℃、新潟市秋葉区新津で21.2℃、長岡で21.1℃など県内の28ある観測地点のうち13地点で20℃を超え、4月下旬から5月中旬並みの陽気となりました。県内は次第に上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みで夜遅くには雨の降る所があるみこみです。10日は前線が北陸地方を通過する見込みで、雨