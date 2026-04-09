UEFAチャンピオンズリーグは現地時間8日、準々決勝1stレグが行われ、アトレティコ・マドリードとバルセロナが対戦。試合は2−0でアトレティコが先勝した。1stレグはバルサホーム、カンプノウでの試合。立ち上がりは両者双方ともに攻撃を仕掛けるも、徐々にホームのバルサペースに。しかし42分、バルサDFパウ・クバルシのDOGSOによる一発退場により数的優位の展開に。その際に得た直接FKをFWフリアン・アルバレスが決めて先制すると