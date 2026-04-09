バルセロナに所属するポルトガル代表DFジョアン・カンセロが、自身の去就について言及した。スペイン『MUNDODEPORTIVO』が伝えた。2023年夏にマンチェスター・シティからバルセロナへ1年間のローン移籍で加入したカンセロ。その後、アル・ヒラルへ完全移籍すると、今冬に再びバルセロナへ加わり、ここまでのラ・リーガ8試合で1ゴール3アシストの数字を残している。カンセロに関して、バルセロナは完全移籍への切り替えを望んでいる