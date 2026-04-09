アーセナルは今夏、ブラジル代表FWガブリエウ・マルティネッリを売却する可能性があるという。現在24歳の同選手は2019年よりアーセナルでプレイしており、ここまで公式戦269試合に出場し62ゴール35アシストを記録。今シーズンもここまで公式戦44試合で11ゴール6アシストをマークしている。今シーズン二桁得点を記録しているマルティネッリだが、プレミアでは思うように得点を伸ばすことができておらずここまで25試合で1ゴール3アシ