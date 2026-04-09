プレミアリーグに所属する日本人選手に移籍の可能性が浮上している。『Sky Sport』のフロリアン・プレッテンベルク氏によると、今季トップリーグに昇格したリーズに所属する田中碧が移籍を検討しているようだ。移籍先として考えているのはプレミアリーグ内のクラブで、鈴木唯人が在籍するブンデスリーガのフライブルクが獲得に興味を示しているようだが、田中にとって優先事項は低いとみられている。リーズとしては放出に前向き。1