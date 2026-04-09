◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神茨木秀俊投手▽広島塹江敦哉投手【出場選手登録抹消】▽ＤｅＮＡコックス投手▽中日中西聖輝投手▽中日勝野昌慶投手▽広島森翔平投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽楽天ゴンザレス外野手▽ロッテ八木彬投手【出場選手登録抹消】▽楽天佐藤直樹外野手▽ロッテ広畑敦也投手