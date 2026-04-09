◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（９日・マツダスタジアム）巨人は９日、マツダスタジアムで広島との３戦目を予定している。移籍後初勝利を目指して先発する則本昂大投手（３５）は強い雨が降る中グラウンドに登場。キャッチボールやダッシュでアップを完了した。前回２日の中日戦（バンテリン）は移籍後初登板初先発。敗戦投手にこそなったが７回２失点と力投した。広島は午後３時頃から強い雨が降り始めた。天気予報では