俳優のつるの剛士さんが自身のインスタグラムを更新。八丈島を訪れたことを報告しました。【写真を見る】【 つるの剛士 】釣りに訪れた八丈島で「釣り道具がまだ届いていない」ハプニングも「おーし釣るぜ剛士」つるのさんは「釣りの剛士、八丈島にやって来ました。」と、自身の苗字を釣りにもじって投稿。 釣りを楽しみに来たようですが、「先週末に送った釣り道具がまだ届いていない」というハプニングがあったことを明