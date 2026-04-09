大阪市内の放置自転車。見つけしだい“即撤去”する「リアルタイム撤去」の実施から1年が経ちました。キタはなんと8割減の効果、いっぽうミナミは67%減。市は今後、ミナミでの放置自転車対策を強化する方針です。 心斎橋、なんば、道頓堀など日本有数の繁華街・ミナミエリアでは、長年放置自転車が問題となっています。 【画像】あんたのチャリ景観破壊！ 地元が啓発緊急車両も通れない放置自転車大阪市は去年4月、