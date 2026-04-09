モデルでタレントの益若つばさが息子の様子を投稿。親子でお菓子作りをする様子が話題を呼んでいる。益若は９日までに自身のインスタグラムを更新。「少し前のお話。息子が『ホワイトデーに手作りのアイシングクッキー作りたい』とのことで、ママは助手したよ。」と書き出し、息子とホワイトデーにクッキーをつくったことを報告。「色とかやたらこだわりが強くて誰に似たんだかー笑『手作りってこんなに大変なんだね』って実