元プロレスラーでタレントの武藤敬司さんが、愛猫・ルビーの2歳の誕生日を投稿しています。 【写真を見る】【 ねこ 】武藤敬司の愛猫「ルビー2歳の誕生日」もはや「俺の唯一の友達」フォロワー祝福「似てますね」「似てるぞ」武藤さんは、「Happy Anniversary」という縫い取りのスタイを着けた長毛種の愛猫・ルビーを抱いて2ショットを撮影。ちょっとほっこりしたような武藤さんの表情に比べ、ルビーの表情は目つきもキリリ