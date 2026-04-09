金融庁が米国発で急拡大した「プライベートクレジットファンド」と呼ばれる金融商品を巡り、国内主要銀行を対象に取引の実態把握を始めたことが9日、分かった。高利回りをうたったが、一部で運用が悪化し、米国では混乱が生じている。